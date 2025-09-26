Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який напав на двох жінок одразу, як вийшов з в’язниці

10:14, 26 вересня 2025
За даними слідства, чоловік причетний до двох епізодів.
У Києві судитимуть чоловіка, який напав на двох жінок одразу, як вийшов з в’язниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акта щодо 60-річного чоловіка, який влітку після звільнення з в’язниці скоїв низку нападів у столиці.

За даними слідства, у Шевченківському районі чоловік напав на 26-річну жінку на території Лук’янівського кладовища. Він повалив її на землю, намагався роздягнути та, погрожуючи канцелярським ножем, відібрав прикраси й гроші. Потерпіла благала не чіпати її, зазначивши, що вагітна, після чого нападник утік.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 153 та ч. 4 ст. 187 КК України — насильницькі дії сексуального характеру та розбійний напад.

Крім того, слідство встановило ще один епізод: в іншому районі Києва той самий чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 20-річну дівчину та забрав у неї гроші й прикраси. За цим фактом йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 та ч. 4 ст. 187 КК України.

Як з’ясувалося, у 2014 році обвинувачений вже був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбій. У липні 2025 року він вийшов на волю.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Судді будуть ставити бали колегам, а ГО – оцінювати виразність мови та зовнішній вигляд суддів на засіданнях: ВККС готується прийняти порядок регулярного оцінювання судді

У проекті положення про регулярне оцінювання пропонується, аби колеги судді оцінювали його емоційну стійкість та рішучість від 0 до 5 балів, а представники громадських об’єднань – зовнішній вигляд, мову та «знання справи», деталі якої самі знати не повинні.

Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області