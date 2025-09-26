У Києві судитимуть чоловіка, який напав на двох жінок одразу, як вийшов з в’язниці

За даними слідства, чоловік причетний до двох епізодів.

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акта щодо 60-річного чоловіка, який влітку після звільнення з в’язниці скоїв низку нападів у столиці.

За даними слідства, у Шевченківському районі чоловік напав на 26-річну жінку на території Лук’янівського кладовища. Він повалив її на землю, намагався роздягнути та, погрожуючи канцелярським ножем, відібрав прикраси й гроші. Потерпіла благала не чіпати її, зазначивши, що вагітна, після чого нападник утік.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 153 та ч. 4 ст. 187 КК України — насильницькі дії сексуального характеру та розбійний напад.

Крім того, слідство встановило ще один епізод: в іншому районі Києва той самий чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 20-річну дівчину та забрав у неї гроші й прикраси. За цим фактом йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 та ч. 4 ст. 187 КК України.

Як з’ясувалося, у 2014 році обвинувачений вже був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбій. У липні 2025 року він вийшов на волю.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років ув’язнення.

