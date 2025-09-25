Киев хочет реконструировать узел возле Южного моста: объявлен тендер почти на 24 млн гривен

В Киеве планируют реконструкцию транспортного узла возле Южного моста.

В Киеве планируют реконструкцию транспортного узла на подходах к Южному мосту. Об этом сообщили в КГГА. Коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» объявило тендер на выполнение проектных и изыскательских работ. Речь идет об участке со съездами с ул. Саперно-Слободской на Столичное шоссе, сообщили в предприятии.

По замыслу, реконструкция позволит разгрузить Южный мост и проспект Науки за счет перераспределения транспорта, движущегося с Демиевской площади в направлении Обухова и в обратном направлении. Также это должно уменьшить нагрузку на транспортный узел Столичное шоссе – проспект Науки и сократить поток автомобилей через железнодорожный переезд на проспекте Науки.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 23,9 млн грн. Прием предложений будет проходить в соответствии с действующим законодательством о публичных закупках с учетом правил военного положения.

