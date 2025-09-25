Київ хоче реконструювати вузол біля Південного мосту: оголошено тендер майже на 24 млн гривень

У Києві планують реконструкцію транспортного вузла біля Південного мосту.

У Києві планують реконструкцію транспортного вузла на підходах до Південного мосту. Про це повідомили у КМДА. Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило тендер на виконання проєктних і вишукувальних робіт. Йдеться про ділянку зі з’їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе, повідомили у підприємстві.

За задумом, реконструкція дозволить розвантажити Південний міст та проспект Науки за рахунок перерозподілу транспорту, що рухається з Деміївської площі у напрямку Обухова та у зворотному напрямку. Також це має зменшити навантаження на транспортний вузол Столичне шосе – проспект Науки та зменшити потік автомобілів через залізничний переїзд на проспекті Науки.

Орієнтовна вартість закупівлі складає 23,9 млн грн. Прийом пропозицій відбуватиметься відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі з урахуванням правил воєнного стану.

