Київ хоче реконструювати вузол біля Південного мосту: оголошено тендер майже на 24 млн гривень

17:34, 25 вересня 2025
У Києві планують реконструкцію транспортного вузла біля Південного мосту.
Джерело фото: КМДА
У Києві планують реконструкцію транспортного вузла на підходах до Південного мосту. Про це повідомили у КМДА. Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило тендер на виконання проєктних і вишукувальних робіт. Йдеться про ділянку зі з’їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе, повідомили у підприємстві.

За задумом, реконструкція дозволить розвантажити Південний міст та проспект Науки за рахунок перерозподілу транспорту, що рухається з Деміївської площі у напрямку Обухова та у зворотному напрямку. Також це має зменшити навантаження на транспортний вузол Столичне шосе – проспект Науки та зменшити потік автомобілів через залізничний переїзд на проспекті Науки.

Орієнтовна вартість закупівлі складає 23,9 млн грн. Прийом пропозицій відбуватиметься відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі з урахуванням правил воєнного стану.

Київ КМДА

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

