Как действовать водителям при сбоях смарт-тахографов из-за влияния РЭБ — инструкция

Водителей предупредили о сбоях смарт-тахографов из-за влияния РЭБ и разъяснили, как правильно фиксировать данные, чтобы избежать проблем с проверками.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сообщила об участившихся случаях воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу смарт-тахографов.

Под действием РЭБ в приборах мгновенно искажаются данные — изменяются геолокация, дата, часовой пояс и другие параметры. Это может стать причиной недоразумений во время проверок как в Украине, так и в странах ЕС.

В таких ситуациях водителям рекомендуют действовать в соответствии с действующими нормативными документами:

Согласно ЕУТР (ст. 13 Приложения «Контрольное устройство»): в случае неисправности или некорректной работы тахографа водитель обязан вручную указать в регистрационном листке или карте все данные, которые не фиксируются прибором. Речь идет о фамилии, номере удостоверения или карты, подписи, а также информации о периодах времени, не зарегистрированных тахографом.

Согласно Приказу МИУ №340 (п. 3.2): в случае непредвиденных обстоятельств (техническая неисправность, задержки, погодные условия, боевые действия, отсутствие мест стоянки и т. д.) сменный период управления водителя может быть увеличен сверх нормы. При этом водитель должен указать характер и причину обстоятельств на распечатке тахографа не позднее момента прибытия на стоянку.

Пример: если дата или время в распечатке не совпадают с реальностью, либо тахограф показывает некорректные показатели (например «999h9»), водитель обязан внести пояснения вручную.

Таким образом, соблюдение указанного порядка действий позволит избежать недоразумений во время проверок и подтвердить, что изменения в данных тахографа вызваны именно воздействием средств РЭБ.

