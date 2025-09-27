Практика судів
  1. В Україні

Як діяти водіям у разі збоїв смарт-тахографів через вплив РЕБ — інструкція

08:12, 27 вересня 2025
Водіїв попередили про збої смарт-тахографів через вплив РЕБ та роз’яснили, як правильно фіксувати дані, щоб уникнути проблем із перевірками.
Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила про почастішання випадків впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на роботу смарт-тахографів.

Та, під дією РЕБ у приладах миттєво спотворюються дані — змінюються геолокація, дата, часовий пояс та інші параметри. Це може стати причиною непорозумінь під час перевірок як в Україні, так і в країнах ЄС.

У таких ситуаціях водіям рекомендують діяти згідно з чинними нормативними документами:

Відповідно до ЄУТР (ст. 13 Додатку «Контрольний пристрій»): у разі несправності або некоректної роботи тахографа водій повинен вручну зазначити на реєстраційному листку чи картці всі дані, які не фіксуються приладом. Йдеться про прізвище, номер посвідчення або картки, підпис, а також інформацію щодо періодів часу, які не зареєстрував тахограф.

Відповідно до Наказу МІУ №340 (п. 3.2): у випадку непередбачуваних обставин (технічна несправність, затримки, погодні умови, бойові дії, відсутність місць стоянки тощо) змінний період керування водія може бути збільшено понад норму. При цьому водій має зазначити характер і причину обставин на роздруківці тахографа не пізніше моменту прибуття на стоянку.

Приклад: якщо дата чи час у роздруківці не збігаються з реальністю, або тахограф показує некоректні показники (наприклад «999h9»), водій повинен внести пояснення вручну.

Таким чином, дотримання зазначеного порядку дій дозволить уникнути непорозумінь під час перевірок і підтвердити, що зміни в даних тахографа спричинені саме впливом засобів РЕБ.

