На Дунае не клюнуло – пограничники задержали нарушителя, который притворился рыбаком

Мужчина с ластами и удочкой пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Фото: ГПСУ

Украинские пограничники на реке Дунай разоблачили нарушителя, который, притворившись рыбаком, пытался незаконно пересечь границу с Румынией, сообщили в ГПСУ. С помощью технических средств контроля его обнаружили с ластами и удочкой, которые использовались для маскировки. Вместо улова мужчина получил административный протокол.

Пограничники подчеркнули, что ширина Дуная на этом участке достигает 300 метров, а сильное течение делает такие попытки крайне опасными для жизни и здоровья. Граждан призвали не рисковать, пытаясь незаконно пересечь границу.

Фото: ГПСУ

