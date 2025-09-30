На Дунаї не клюнуло – прикордонники затримали порушника, який прикинувся під рибалку

Чоловік із ластами та вудкою намагався незаконно перетнути кордон до Румунії.

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські прикордонники на річці Дунай викрили порушника, який, прикинувшись рибалкою, намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомили в ДПСУ. За допомогою технічних засобів контролю його виявили з ластами та вудкою, які використовувалися для маскування. Замість улову чоловік отримав адміністративний протокол.

Прикордонники наголосили, що ширина Дунаю на цій ділянці сягає 300 метрів, а сильна течія робить такі спроби вкрай небезпечними для життя та здоров’я. Громадян закликали не ризикувати, намагаючись незаконно перетнути кордон.

Фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.