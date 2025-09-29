В Минюсте напомнили, что будет с наследством, если наследников нет

Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается с момента открытия наследства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции напомнило, что процедура наследования регулируется нормами действующего законодательства и имеет четко определенный порядок. Она охватывает основания для приобретения наследства, условия, сроки его принятия, а также последствия в случае его непринятия.

Согласно статьям 1216–1217 Гражданского кодекса Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Осуществляется оно по завещанию или по закону.

В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261–1265 этого Кодекса.

Наследники по закону получают право на наследование по очереди. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных статьей 1259 этого Кодекса (статьи 1223, 1258 ГК).

Согласно статье 1220 ГК временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим (часть третья статьи 46 этого Кодекса).

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его (статья 1268 ГК).

Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия. Если срок, который остался, меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев (статья 1270 ГК).

В случае если наследник в течение срока, установленного статьей 1270 этого Кодекса, не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что не принял его.

С письменного согласия наследников, которые приняли наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу или в сельских населенных пунктах – уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства (статья 1272 ГК).

Основания для признания наследства выморочным

Не все наследственные дела завершаются принятием наследства. Если наследники отсутствуют или отказались от принятия наследства, оно по решению суда признается выморочным.

Перечень лиц, которые могут подать заявление в суд о признании наследства выморочным, определен статьей 1277 ГК. Так, заявление могут подать:

Орган местного самоуправления.

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – по месту нахождения основной части движимого имущества обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным.

В случае если на объекте недвижимого имущества на момент открытия наследства находится движимое имущество, входящее в состав наследства, такое движимое имущество переходит в собственность территориальной громады, которой передано недвижимое имущество.

Кредитор наследодателя, владельцы или пользователи смежных земельных участков.

Заявление о признании наследства выморочным может также подать кредитор наследодателя, а если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения – владельцы или пользователи смежных земельных участков. В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Лица, имеющие право или обязанность подать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на получение из Наследственного реестра информации об открытом наследственном деле и выданном свидетельстве о праве на наследство.

Наследство, не принятое наследниками, охраняется до признания его выморочным в соответствии со статьей 1283 этого Кодекса.

Срок подачи заявления

Заявление о признании наследства выморочным подается после истечения одного года со времени открытия наследства (статья 1277 ГК).

Кому переходит в собственность выморочное наследство?

Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной громады по месту нахождения недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – по месту нахождения основной части движимого имущества.

Территориальная громада, которая стала собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные в соответствии со статьей 1231 этого Кодекса. Если собственниками выморочного имущества стали несколько территориальных громад, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются территориальными громадами пропорционально стоимости выморочного имущества, перешедшего в собственность каждой из них (статья 1277 ГК).

Куда подать заявление и что оно должно содержать?

Согласно статье 334 Гражданского процессуального кодекса заявление о признании наследства выморочным в случаях, установленных Гражданским кодексом Украины, подается в суд по месту открытия наследства или по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

В заявлении о признании наследства выморочным должны быть указаны сведения о времени и месте открытия наследства, об имуществе, составляющем наследство, а также доказательства, подтверждающие принадлежность этого имущества наследодателю, об отсутствии наследников по завещанию и по закону, либо об устранении их от права на наследование, либо о непринятии ими наследства, либо об отказе от его принятия (статья 335 ГПК).

Право наследника на имущество, перешедшее общине

Согласно статье 1280 ГК если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное к территориальной громаде и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.