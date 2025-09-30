На польской границе задержали украинцев с поддельными штампами в паспортах

Украинцы получили штрафы и условное наказание в Польше.

Польские пограничники в пунктах пропуска Корчова и Медика обнаружили двух граждан Украины с поддельными штампами в паспортах, которые использовались для легализации просроченных сроков пребывания в ЕС, сообщили на портале для мигрантов, проживающих в Польше.

В Корчовой 29-летняя украинка предъявила паспорт с восемью фальшивыми штампами, которые якобы подтверждали проезд через пункты Медика, Гребенне, Корчова, Катовице и Зосин. Подделку обнаружили из-за отсутствия защитных элементов. Женщина призналась в использовании фальшивок, получила штраф в 1500 злотых, а ее паспорт конфисковали. Аналогичный случай произошел 26 сентября в Медыце: в паспорте 30-летнего украинца нашли два поддельных штампа. Он признал вину, получил шестимесячное условное наказание с отсрочкой на два года, его паспорт конфисковали, а самого вернули в Украину.

