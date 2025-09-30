На польському кордоні затримали українців із підробленими штампами в паспортах

Українці отримали штрафи та умовне покарання у Польщі.

Польські прикордонники в пунктах пропуску Корчова та Медика виявили двох громадян України з підробленими штампами в паспортах, які використовувалися для легалізації прострочених термінів перебування в ЄС, повідомили на порталі для мігрантів, що живуть у Польщі.

У Корчовій 29-річна українка пред’явила паспорт із вісьмома фальшивими штампами, що нібито підтверджували проїзд через пункти Медика, Гребенне, Корчова, Катовіце та Зосін. Підробку виявили через відсутність захисних елементів. Жінка зізналася у використанні фальшивок, отримала штраф у 1500 злотих, а її паспорт конфіскували. Аналогічний випадок стався 26 вересня в Медиці: у паспорті 30-річного українця знайшли два підроблені штампи. Він визнав провину, отримав шестимісячне умовне покарання з відстрочкою на два роки, його паспорт конфіскували, а самого повернули в Україну.

