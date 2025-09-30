В Одесской области женщина предложила пограничнице 700 евро, чтобы мужа выпустили за границу

Женщина за взятку хотела «решить вопрос» пересечения границы для своего мужа.

В пункте пропуска «Орловка» в Одесской области женщина пыталась дать взятку военнослужащей, чтобы ее муж мог беспрепятственно выехать за границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время проверки документов гражданин предъявил выписку из решения экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица, согласно которому он имеет третью группу инвалидности. Однако этот документ не является основанием для пересечения государственной границы Украины. Поскольку мужчина не предоставил удостоверение лица с инвалидностью, ему было отказано в выезде за пределы страны.

«С целью «решения вопроса» жена предложила пограничнице 700 евро. Военнослужащая от взятки отказалась, а попытку предоставления неправомерного вознаграждения зафиксировала», — заявили в ГПСУ.

По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», в Нацполицию направлено сообщение.

