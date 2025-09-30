На Одещині жінка запропонувала прикордонниці 700 євро, щоб чоловіка випустили за кордон

Жінка за хабар хотіла «вирішити питання» перетину кордону для свого чоловіка.

У пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області жінка намагалась дати хабар військовослужбовиці, щоб її чоловік міг безперешкодно виїхати за кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що під час перевірки документів громадянин пред’явив витяг з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, згідно з яким він має третю групу інвалідності. Проте цей документ не є підставою для перетину державного кордону України. Оскільки чоловік не надав посвідчення особи з інвалідністю, йому було відмовлено у виїзді за межі країни.

«З метою «вирішення питання» дружина запропонувала прикордонниці 700 євро. Військовослужбовиця від хабаря відмовилась, а спробу надання неправомірної винагороди зафіксувала», - заявили у ДПСУ.

По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», до Нацполіції направлено повідомлення.

