Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Андрею Билецкому

10:50, 1 октября 2025
Командиру 3-го армейского корпуса полковнику Андрею Билецкому присвоено звание бригадного генерала.
Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру третьего армейского корпуса полковнику Андрею Билецкому звание бригадного генерала. Глава государства подписал соответствующий указ №737/2025.

«Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику БИЛЕЦКОМУ Андрею Евгеньевичу — командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте указа.

Что известно об Андрии Билецком

Работал преподавателем истории в вузе Харькова. Окончил исторический факультет ХНУ им. Каразина.

Осенью 2014 года Билецкий был избран народным депутатом и стал заместителем председателя Комитета нацбезопасности и обороны.

С 2014 года был командиром сначала добровольческого батальона, а затем — полка Национальной гвардии «Азов». Является подполковником НГУ.

После обстрела российской артиллерией Мариуполя 24.01.2015 г. Билецкий спланировал Широкинскую наступательную операцию. 10–15.02.2015 полк «Азов» освободил 5 населенных пунктов и отодвинул линию фронта от Мариуполя на безопасное расстояние.

В марте 2025-го Билецкий сообщил о создании 3-го армейского корпуса ВСУ в рамках реформы структуры управления в армии. Он же и возглавил корпус.

В конце 2016 года стал главой новой политической партии «Национальный корпус».

Награды

Орден «За мужество» III степени (2 августа 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отличие Президента Украины — юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (19 августа 2016) — за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждении ее суверенитета и укреплении международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.

Владимир Зеленский

