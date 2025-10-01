Практика судів
Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Андрію Білецькому

10:50, 1 жовтня 2025
Командиру 3-го армійського корпусу полковнику Андрію Білецькому присвоєно звання бригадного генерала.
Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Андрію Білецькому
Фото з відкритих джерел
Президента України Володимир Зеленський присвоїв командиру третього армійського корпусу полковнику Андрію Білецькому звання бригадного генерала. Глава держави підписав відповідний указ №737/2025.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику БІЛЕЦЬКОМУ Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України», - йдеться у тексту указу.

Що відомо про Андрія Білецького

Працював викладачем історії у ВНЗ Харкова. Закінчив історичний факультет ХНУ ім.Каразіна.

Восени 2014 року Білецький був обраний народним депутатом і став заступником голови Комітету нацбезпеки та оборони.

Із 2014 року був командиром спочатку добровольчого батальйону, а згодом - полку Національної гвардії «Азов». Є підполковником НГУ.

Після обстрілу російською артилерією Маріуполя 24.01.2015 р., Білецький спланував Широкинську наступальну операцію. 10-15.02.2015 полк Азов звільнив 5 населених пунктів і відсунув лінію фронту від Маріуполя на безпечну відстань.

У березні 2025-го Білецький повідомив про створення 3-го армійського корпусу ЗСУ в рамках реформи структури управління у війську. Він же й очолив корпус.

Наприкінці 2016 року став головою нової політичної партії «Національний корпус».

Нагороди

Орден «За мужність» III ступеня (2 серпня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (19 серпня 2016) — за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.

Володимир Зеленський

