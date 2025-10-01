Практика судов
Покровск, Купянск, Сумы — Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» 16 городам

12:54, 1 октября 2025
Владимир Зеленский присвоил статус «Город-герой» ряду городов.
Покровск, Купянск, Сумы — Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» 16 городам
Президент Владимир Зеленский присвоил нескольким украинским городам статус «Город-герой». Среди них Павлоград, Сумы, Никополь, Краматорск, Славянск и другие.

«Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто прилагает усилия, чтобы всей стране удалось выстоять. И правильно именно сегодня отметить также и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя наибольшее в защите, в стойкости», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, он отметил новые города как города-герои.

«Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые стоят на защите всего нашего государства — в полном смысле этих слов», — подчеркнул он.

Кто вошел в список:

Днепропетровская область: Павлоград, Никополь, Марганец

Донецкая область: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск

Запорожская область: Гуляйполе, Орехов

Николаевская область: Вознесенск, Баштанка

Сумская область: Сумы, Тростянец

Харьковская область: Купянск

Хмельницкая область: Староконстантинов

«Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей. Слава Украине!», — добавил Президент.

Указ о присвоении почетного звания «Город-герой Украины»

В указе говорится об отмечании подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных ими в защите своих городов во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Баштанка (Николаевщина). С первого дня полномасштабного российского вторжения город развернул пункт сопротивления, создал батальон теробороны и добровольческое формирование «Баштанка-1». 1 марта 2022 года жители города вступили в бой против двух российских колонн с танками, БМП и грузовиками с орудиями. Своими силами они смогли разгромить колонну врага из более чем 400 боевых машин и захватить еще 30 единиц техники. Это затормозило продвижение оккупантов и позволило удержать город в течение недели, пока не подошли регулярные подразделения ВСУ.

Вознесенск (Николаевщина). С 2 по 15 марта 2022 года город находился в зоне активных боевых действий. Россияне пытались его оккупировать после неудачи в Николаеве, чтобы переправить войска через Южный Буг и отрезать Украину от моря. Жители Вознесенска вместе с воинами ВСУ вступили в бой за город. Подрыв моста через реку Мертвовод и железнодорожного моста остановил наступление трех колонн противника, вынудил его отступить и в итоге был полностью разгромлен.

Гуляйполе (Запорожская область). С начала марта 2022 года город под постоянными обстрелами и расположен всего в 5 км от линии фронта. Гуляйполе имеет стратегическое значение — это прямой путь к Запорожью, Днепру и Донбассу. Жители присоединились к теробороне, дежурили на блокпостах, рыли окопы, плели маскировочные сети и снабжали воинов всем необходимым.

Дружковка (Донецкая область). С апреля по июль 2014 года находилась в оккупации, освобождена ВСУ 5 июля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения постоянно под обстрелами. Несмотря на это, работают медики, спасатели, коммунальщики, волонтеры развозят помощь и спасают животных.

Константиновка (Донецкая область). После вторжения стала надежным тылом и убежищем для переселенцев. С 2023 года Россия усилила атаки, с мая 2025-го город в зоне боевых действий. Несмотря на постоянные обстрелы, службы и волонтеры помогают людям.

Краматорск (Донецкая область). Был в оккупации в 2014 году, освобожден 5 июля. С началом полномасштабной войны подвергается разрушительным обстрелам. При этом стал главным логистическим хабом и форпостом региона.

Купянск (Харьковщина). Оккупирован с 27 февраля до 16 сентября 2022 года. Жители выходили на площади с проукраинскими акциями, подвергались пыткам. В ходе Харьковского контрнаступления город освобожден, но и сейчас остается в зоне обстрелов.

Марганец (Днепропетровщина). С июля 2022-го город под постоянными обстрелами из Энергодара. Атаки РСЗО, артиллерии и дронов, подрыв дамбы Каховской ГЭС довели до гуманитарного кризиса. Но город выстоял.

Никополь (Днепропетровщина). Под постоянным огнем с июля 2022-го. Россия наносит удары по жилым кварталам, школам, больницам и инфраструктуре. Несмотря на это, город живет, службы восстанавливают разрушенное.

Орехов (Запорожская область). Под ударами с первых дней вторжения. Город разрушен авиацией и артиллерией, но оборона сдерживает противника.

Павлоград (Днепропетровщина). Под ракетными и дроновыми атаками, но продолжает работать на оборону. Важный эвакуационный центр и госпитальная база для раненых с фронта.

Покровск (Донецкая область). Принимал тысячи переселенцев, инфраструктура работала даже под обстрелами. С июля 2024-го в зоне боев, является форпостом ВСУ. Россия концентрирует силы для его захвата, но оборона держится.

Славянск (Донецкая область). Первым встретил агрессию еще в апреле 2014-го. Был оккупирован, освобожден 5 июля 2014-го. С февраля 2022-го прифронтовая зона. Сейчас работает единственный роддом на область.

Староконстантинов (Хмельниччина). Имеет стратегическое значение, город пережил десятки ракетных и сотни дроновых атак. Несмотря на опасность, жители обеспечивают его работу.

Сумы. Один из первых направлений вторжения 24 февраля 2022-го, был в окружении до апреля. Жители организовали сопротивление, действовали партизаны. Сегодня Сумы и окрестности регулярно обстреливаются.

Тростянец (Сумщина). Оккупирован в первый день войны, оставался под врагом 31 день. Сопротивление жителей помогло остановить наступление на другие города области.

Всего уже 26 городов имеют звание «Город-герой Украины». Президент Владимир Зеленский учредил почетное звание 6 марта 2022 года, присвоив его Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, а 24 марта 2022-го — Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Владимир Зеленский

