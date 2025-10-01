Продавцы подержанных авто теперь могут торговать транспортными средствами без перерегистрации на себя

Продавец автомобиля, который обратился к автосалону, сможет передать автомобиль на продажу, сняв его с учета, получить средства или новый автомобиль, а продажей и регистрацией на нового владельца уже будет заниматься автосалон.

Автодилеры подержанных авто больше не обязаны перерегистрировать транспортные средства на себя, поскольку вступил в силу соответствующий закон № 9083.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4149-IX о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными авто — законопроект 9083 еще в январе.

Закон освобождает продавцов подержанных авто и их частей от обязанности:

перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;

• подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Авторы закона считают, что он станет залогом вывода рынка из тени и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.

Документ предусматривает изменения в статью 30 Закона «О дорожном движении».

Предусмотрено, что учёт субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами, ведётся территориальными органами МВД. МВД Украины создаёт и ведёт реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами.

В статье 34 установлено, что владельцы транспортных средств и лица, использующие их на законных основаниях, обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) принадлежащие им транспортные средства в течение 10 суток после приобретения, таможенного оформления, получения транспортных средств или возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в регистрационные документы. Субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю транспортными средствами и приобретшие транспортное средство, которое находилось на государственной регистрации, для его последующей продажи освобождаются от обязанности проведения государственной регистрации такого транспортного средства. В случае наличия обременений регистрация (перерегистрация) транспортного средства осуществляется при наличии согласия обременителя (обременителей), подлинность подписи которого (которых) удостоверена нотариусом.

Статья 34 дополнена частью 12, согласно которой перед отчуждением транспортного средства субъекту хозяйствования, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан снять его с учёта.

Транспортные средства, снятые с учёта для отчуждения субъекту хозяйствования, осуществляющему торговлю транспортными средствами, в отношении которых в течение 10 суток со дня снятия с учёта таким субъектом хозяйствования не предоставлены в установленном порядке сведения об их приобретении, подлежат государственной регистрации на общих основаниях.

Уточнено, что к полномочиям МВД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения относится ведение учёта предприятий-производителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами, выдача им в установленном порядке номерных знаков для разовых поездок.

Как отметили в ГЮУ, в названии законопроекта предусматривалось, что учёт субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами, ведёт Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины. Однако это полномочие закреплено как законопроектом, так и действующим законом за Министерством внутренних дел Украины. Кроме того, ни в законопроекте, ни в действующем законе вовсе не упоминается Главный сервисный центр МВД.

Кроме того, в новой части 12 статьи 34 Закона «О дорожном движении» предусмотрено, что «транспортные средства, снятые с учёта для отчуждения субъекту хозяйствования, осуществляющему торговлю транспортными средствами, в отношении которых в течение десяти суток со дня снятия с учёта таким субъектом хозяйствования не предоставлены в установленном порядке сведения об их приобретении, подлежат государственной регистрации на общих основаниях». Указанное положение является декларативным и не содержит надлежащих механизмов его реализации, что, в свою очередь, приведёт к юридической неопределённости.

Так, документом не определено:

• кому именно субъект хозяйствования, осуществляющий торговлю транспортными средствами, должен предоставлять сведения о приобретении транспортного средства;

• кем определяется тот самый «установленный порядок» подачи этих сведений;

• кто именно должен поставить на учёт транспортное средство, ранее снятое с учёта (очевидно, имеется в виду владелец);

• каким образом владельцу этого транспортного средства должно стать известно, что субъект хозяйствования, осуществляющий торговлю транспортными средствами, не предоставил соответствующие сведения.

Кроме всего указанного, законом не установлена ответственность ни за непредоставление субъектом хозяйствования, осуществляющим торговлю транспортными средствами, сведений о приобретении транспортных средств, ни за непостановку на учёт транспортного средства его владельцем, ведь согласно ч. 6 статьи 121 КУоАП только управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в Украине в установленном порядке, влечёт наложение штрафа.

