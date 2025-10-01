Продавці вживаних авто тепер можуть торгувати транспортними засобами без перереєстрації на себе

Продавець автомобіля, який звернувся до автосалону, зможе передати автомобіль на продаж, знявши його з обліку, отримати кошти чи нове авто, а продажем і реєстрацією на нового власника вже займатиметься автосалон.

Автодилери вживаних авто більше не зобов’язані перереєстровувати транспортні засоби на себе, адже набув чинності відповідний закон № 9083.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4149-ІХ щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними авто — законопроект 9083 ще у січні.

Закон звільняє продавців вживаних авто та їх частин від обов’язку:

перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Закон, як вважають автори, стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ.

Документ передбачає зміни до статті 30 Закону «Про дорожній рух».

Передбачено, що облік суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами, здійснюється територіальними органами МВС. МВС України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами.

У статті 34 встановлено, що власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами та придбали транспортний засіб, який перебував на державній реєстрації, для його наступного продажу, звільняються від обов’язку здійснення державної реєстрації такого транспортного засобу. У разі наявності обтяжень реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснюється за наявності згоди обтяжувача (обтяжувачів), справжність підпису (підписів) якого (яких) засвідчено нотаріусом.

Статтю 34 доповнено частиною 12, за якою перед відчуженням транспортного засобу суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, власник такого транспортного засобу зобов’язаний зняти його з обліку.

Транспортні засоби, зняті з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, щодо яких протягом 10 діб із дня зняття з обліку таким суб’єктом господарювання не надано у встановленому порядку відомостей про їх придбання, підлягають державній реєстрації на загальних підставах.

Уточнено, що до повноважень МВС у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить ведення обліку підприємств виробників, суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами, видача їм у встановленому порядку номерних знаків для разових поїздок.

Як зауважили у ГЮУ, у назві законопроекту передбачається, що облік суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобам, здійснює Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Однак, це повноваження закріплене як законопроектом, так і чинним законом за Міністерством внутрішніх справ України. Крім того, а ні у законопроекті, а ні у чинному Законі взагалі не згадується Головний сервісний центр МВС.

Крім того, у новій частині 12 статті 34 Закону «Про дорожній рух» , передбачається, що «транспортні засоби, зняті з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, щодо яких протягом десяти діб із дня зняття з обліку таким суб’єктом господарювання не надано у встановленому порядку відомостей про їх придбання, підлягають державній реєстрації на загальних підставах». Зазначене положення є декларативним та не містить належних механізмів його реалізації, що, в свою чергу, спричинить юридичну невизначеність.

Так, документом не визначено:

кому саме суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, має надавати відомості щодо придбання транспортного засобу;

ким визначається той самий "встановлений порядок" подачі цих відомостей;

хто саме має поставити на облік транспортний засіб попередньо знятий з обліку (очевидно мається на увазі власник);

яким чином власнику цього транспортного засобу має стати відомо, що суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, не надав відповідні відомості.

Крім всього зазначеного, законом не встановлено відповідальності, а ні за неподання суб’єктом господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, відомостей про придбання транспортних засобів, а ні за не поставлення на облік транспортного засобу його власником, адже у відповідності до ч. 6 статті 121 КУпАП лише керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку тягне за собою накладення штрафу.

