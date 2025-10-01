В Одесской области объявили День траура по погибшим из-за непогоды

Сильный ливень унес жизни девяти человек.

В Одесской области объявлен День траура из-за гибели девяти человек в результате непогоды 30 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия ограничат.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулебе проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

