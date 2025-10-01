На Одещині оголосили День жалоби за загиблими через негоду

Сильна злива забрала життя девʼятьох людей.

В Одеській області оголошено День жалоби через загибель девʼятьох людей унаслідок негоди 30 вересня. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені державні прапори, розважальні заходи обмежать.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

