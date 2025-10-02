Кабмин расширяет выплату помощи в 50 тысяч грн на лиц 18-23 лет, которых вернули из оккупации

Кабмин расширяет поддержку для людей, которых вернули с оккупации и принудительной депортации Россией.

Правительство расширяет поддержку для детей, которых вернули с временно оккупированных территорий или принудительной депортации Россией. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь право на помощь в размере 50 тысяч гривен будут иметь не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18-23 лет, которые во время депортации были несовершеннолетними.

Это важный шаг для их адаптации и реинтеграции в Украине, отметила Премьер-министр.

Кроме того, Правительство начинает новую инициативу «Семейный дом», направленную на поддержку детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Проект призван помочь тем, кому особенно трудно найти новую семью, в частности подросткам, детям с инвалидностью и многодетным группам братьев и сестер. Для таких детей будет создано пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к семейным условиям.

Напомним, что Кабмин утвердил единый маршрут и форму медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью.

