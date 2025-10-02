Кабмін розширює виплату допомоги в 50 тисяч грн на осіб 18-23 років, яких повернули з окупації

Кабмін розширює підтримку для людей, яких повернули з окупації та примусової депортації Росією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розширює підтримку для дітей, яких повернули з тимчасово окупованих територій чи примусової депортації Росією. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Тепер право на допомогу в розмірі 50 тисяч гривень матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18-23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.

Це важливий крок для їх адаптації та реінтеграції в Україні, вказала Прем’єр-міністр.

Окрім того, Уряд розпочинає нову ініціативу «Сімейна домівка», спрямовану на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проєкт покликаний допомогти тим, кому найважче знайти нову родину, зокрема підліткам, дітям з інвалідністю та багатодітним групам братів і сестер. Для таких дітей буде створено простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив єдиний маршрут та форму медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.