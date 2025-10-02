В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года

Программа энергетической модернизации предприятий теплоснабжения разработана в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мероприятий. Ее внедрение — один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.

Программа разработана в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год. Она предусматривает комплекс мероприятий для повышения энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения, снижения зависимости от природного газа и обеспечения граждан бесперебойными и качественными услугами по поставке тепла и горячей воды.

В рамках программы в течение следующих пяти лет планируется:

разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов,

достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях,

капитальный ремонт и реконструкция объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения,

модернизация 35 тыс. тепловых вводов за счет установки индивидуальных тепловых пунктов,

реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей,

модернизация и/или подключение источников тепловой энергии и другие мероприятия.

Запланировано, что финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. Также предполагается финансирование за счет государственного бюджета после завершения военного положения в Украине.

«Работаем для того, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность работы систем теплоснабжения в Украине. Речь идет о стабильных, качественных и доступных услугах для людей. Модернизация отрасли позволит повысить энергоэффективность, сократить потребление газа, расширить использование возобновляемых источников энергии и создать современные условия для развития коммунальной инфраструктуры», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кубеля.

Ранее Кабмин изменил правила закупок за счет программы Ukraine Facility.

Также Правительство разрешило Укренерго менять условия договоров по правилам Всемирного банка и ЕБРР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.