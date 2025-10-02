Практика судов
  1. В Украине

В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года

12:42, 2 октября 2025
Программа энергетической модернизации предприятий теплоснабжения разработана в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility.
В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мероприятий. Ее внедрение — один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.

Программа разработана в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год. Она предусматривает комплекс мероприятий для повышения энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения, снижения зависимости от природного газа и обеспечения граждан бесперебойными и качественными услугами по поставке тепла и горячей воды.

В рамках программы в течение следующих пяти лет планируется:

  • разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов,
  • достижение 100% коммерческого учета тепловой энергии в 15 тыс. зданиях,
  • капитальный ремонт и реконструкция объектов сферы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения,
  • модернизация 35 тыс. тепловых вводов за счет установки индивидуальных тепловых пунктов,
  • реконструкция и капитальный ремонт 2,5 тыс. км тепловых сетей,
  • модернизация и/или подключение источников тепловой энергии и другие мероприятия.

Запланировано, что финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. Также предполагается финансирование за счет государственного бюджета после завершения военного положения в Украине.

«Работаем для того, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность работы систем теплоснабжения в Украине. Речь идет о стабильных, качественных и доступных услугах для людей. Модернизация отрасли позволит повысить энергоэффективность, сократить потребление газа, расширить использование возобновляемых источников энергии и создать современные условия для развития коммунальной инфраструктуры», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кубеля.

Ранее Кабмин изменил правила закупок за счет программы Ukraine Facility.

Также Правительство разрешило Укренерго менять условия договоров по правилам Всемирного банка и ЕБРР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины энергетика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Еврокомиссия должна согласовать использование помощи на военные нужды – после чего Минфин внесет законопроект об увеличении расходов на выплаты военным на 300 млрд грн

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны идут уже давно и на разных уровнях, но самый большой катализатор к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, это то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону», – Роксолана Пидласа.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області