В Украине утвердили программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года

Кабинет Министров утвердил Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.
Программа предусматривает стимулирование предприятий централизованного теплоснабжения к применению энергоэффективных мероприятий. Ее внедрение — один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.
Программа разработана в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility и Плана приоритетных действий правительства на 2025 год. Она предусматривает комплекс мероприятий для повышения энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения, снижения зависимости от природного газа и обеспечения граждан бесперебойными и качественными услугами по поставке тепла и горячей воды.
В рамках программы в течение следующих пяти лет планируется:
Запланировано, что финансирование программы будет осуществляться с помощью международных доноров, местных бюджетов и других источников. Также предполагается финансирование за счет государственного бюджета после завершения военного положения в Украине.
«Работаем для того, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность работы систем теплоснабжения в Украине. Речь идет о стабильных, качественных и доступных услугах для людей. Модернизация отрасли позволит повысить энергоэффективность, сократить потребление газа, расширить использование возобновляемых источников энергии и создать современные условия для развития коммунальной инфраструктуры», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кубеля.
