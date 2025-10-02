В Україні затвердили програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року

Програма енергетичної модернізації підприємств теплопостачання розроблена на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility.

Кабінет Міністрів затвердив Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Програма передбачає стимулювання підприємств централізованого теплопостачання до застосування енергоефективних заходів. Її впровадження – один з обов'язкових та стратегічних кроків на шляху до Євроінтеграції.

Програма розроблена на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility та Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік. Вона передбачає комплекс заходів для підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання, зменшення залежності від природного газу та забезпечення людей безперебійними і якісними послугами з постачання тепла та гарячої води.

У межах Програми упродовж наступних п’яти років передбачено:

розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів,

досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тис. будівлях,

капітальний ремонт і реконструкції об’єктів сфери теплопостачання в системах централізованого теплопостачання

модернізацію 35 тис. теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів

реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тис. км теплових мереж,

модернізацію та/або підключення джерел теплової енергії та інші заходи.

Заплановано, що фінансування програми відбуватиметься за допомогою міжнародних донорів, місцевих бюджетів та інших джерел. Водночас передбачається фінансування за рахунок державного бюджету після завершення воєнного стану в Україні.

«Працюємо для того, щоб забезпечити сталість і безпеку роботи систем теплопостачання в Україні. Йдеться про стабільні, якісні та доступні послуги для людей. Модернізація галузі дозволить підвищити енергоефективність, скоротити споживання газу, розширити використання відновлюваних джерел енергії та створити сучасні умови для розвитку комунальної інфраструктури», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

