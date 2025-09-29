Практика судів
Уряд дозволив Укренерго змінювати умови договорів під правила Світового банку та ЄБРР

12:28, 29 вересня 2025
У Мінекономіки заявили, що відтепер Укренерго зможе адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій.
Кабінет Міністрів України дозволив НЕК «Укренерго» змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій. Рішення поширюється і на договори, підписані до 9 квітня 2024 року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Цим рішенням ми відкриваємо можливість для НЕК «Укренерго» адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій. Це ключова умова для залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій. Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз», – заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Раніше «Укренерго» застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проект від початку фінансувався міжнародною організацією. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з’являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

Оскільки міжнародні фінансові організації вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у додатковому механізмі. Нове рішення Уряду дає змогу поширити міжнародні правила і на вже укладені договори, якщо понад 75% їх вартості покривається коштами міжнародних партнерів.

«Це дозволяє залучати ресурси міжнародних фінансових організацій не лише для нових, а й для чинних проєктів «Укренерго». Зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів», - заявили у Мінекономіки.

Раніше Кабмін змінив правила закупівель за кошти програми Ukraine Facility.

