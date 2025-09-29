Практика судів
Кабмін змінив правила закупівель за кошти програми Ukraine Facility

12:23, 29 вересня 2025
Урядові зміни щодо закупівель за кошти програми Ukraine Facility стосуються замовників.
Кабмін змінив правила закупівель за кошти програми Ukraine Facility
Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану. Він регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від ЄС. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві заявили, що узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility удосконалює ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток.

«Це стосується всіх публічних закупівель за кошти програми – від органів влади та місцевих громад до закладів освіти, охорони здоров’я й інших державних і комунальних установ», - зазначили у Мінекономіки.

Новий розділ визначає ключові умови для замовників:

  • Учасниками процедур можуть бути лише компанії та субпідрядники, зареєстровані в «прийнятних країнах» – державах ЄС, Україні, країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові, країнах Європейського економічного простору, а також в інших країнах, які за визначенням Європейської Комісії надають Україні рівень підтримки, на рівні підтримки ЄС.
  • Усі товари, у тому числі в межах робіт і послуг, також мають походити з цих країн.Перелік прийнятних країн опублікований на сайті Мінекономіки.
  • Учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями Європейського Союзу.

«Українські замовники отримали чіткі правила закупівель за кошти Ukraine Facility. Місцеві громади, школи, коледжі, інші замовники завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу зможуть купувати необхідне устаткування, модернізувати обладнання, проводити ремонти, будувати нові приміщення. Розраховуємо на позитивну оцінку цього рішення і зі сторони Європейського Союзу, адже наша країна системно доводить свою здатність відповідально, ефективно та прозоро використовувати кошти фінансової підтримки Європи», – заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що останні три з половиною роки Україна залучила понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність у період повномасштабної війни та забезпечити виконання всіх соціальних видатків. 

 

22 серпня  Україна отримала 4,05 млрд євро, із яких один млрд євро у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. 

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», спікер парламенту Руслан Стефанчук, звертаючись до уряду щодо програми дій Кабміну, зауважив, що питання Ukraine Facility, МВФ, Світового банку, інших домовленостей – це питання, які український парламент готовий виконувати.

Додамо, Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ.

