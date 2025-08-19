Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

08:05, 19 серпня 2025
Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.
Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що було б бажано, аби вимоги міжнародних партнерів стосовно реформ координувалися з українською стороною і представниками Верховної Ради зокрема.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», спікер парламенту Руслан Стефанчук, звертаючись до уряду під час презентації програми дій Кабміну, зауважив, що питання Ukraine Facility, МВФ, Світового банку, інших домовленостей – це питання, які український парламент готовий виконувати.

Водночас він зазначив, що в парламенті воліли б бачити чітку, зрозумілу і прозору процедуру прийняття на себе зобов’язань. «Щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту», зазначив він.

«Український парламент готовий відстоювати разом з урядом всі положення української Конституції – що ми можемо, що не можемо», підкреслив спікер.

В свою чергу, Юлія Свириденко підкреслила, що для уряду стоїть завдання пошуку фінансування 37 млрд доларів на наступні два роки, і в кінці серпня там чекають місію МВФ.

«Ми почули Вас, Руслан Олексійович, що частиною переговорної групи могли бути або депутати, або ми з Вами могли координуватися. Сергій Марченко теж почув. Нам би не хотілося, щоб це були сюрпризи в залі. Нам би хотілося, щоб вимоги наших партнерів були зкоординовані з нами. Бажано, зкоординовані разом з ЄС.

Нам здається, що це правильно. Бо у нас вже є Ukraine Facility, який передбачає не лише фінансування бюджету і допомогу приватному сектору, а насправді нам допомагає у реалізації реформ. І нам би теж хотілося, щоб вимоги МВФ та програма ЄС між собою координувалися» – підкреслила Свириденко під час презентації програми уряду.

Нагадаємо, Міністр фінансів Сергій Марченко 18 серпня повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

«Ми зараз не маємо інших варіантів, крім йти за сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік.

Якщо будуть позитивні наслідки перемовин і до кінця року чітке розуміння, що війна завершиться, і вона закінчиться стабільним та сталим миром для України, звичайно, ми цей підхід переглянемо. Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 2026 рік ми плануємо бюджет з урахуванням продовження бойових дій.

Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати», зазначив Сергій Марченко.

Також Марченко повідомив, що вже є розуміння, що з 2028 року Україна буде мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України.

Нагадаємо, що незабаром до України завітає місія МВФ, і позиція МВФ має ключове значення у побудові бюджету України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Руслан Стефанчук Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.

Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Також Кабмін планує до 30 вересня подати законопроекти щодо виплати сум пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва