Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що було б бажано, аби вимоги міжнародних партнерів стосовно реформ координувалися з українською стороною і представниками Верховної Ради зокрема.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», спікер парламенту Руслан Стефанчук, звертаючись до уряду під час презентації програми дій Кабміну, зауважив, що питання Ukraine Facility, МВФ, Світового банку, інших домовленостей – це питання, які український парламент готовий виконувати.

Водночас він зазначив, що в парламенті воліли б бачити чітку, зрозумілу і прозору процедуру прийняття на себе зобов’язань. «Щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту», зазначив він.

«Український парламент готовий відстоювати разом з урядом всі положення української Конституції – що ми можемо, що не можемо», підкреслив спікер.

В свою чергу, Юлія Свириденко підкреслила, що для уряду стоїть завдання пошуку фінансування 37 млрд доларів на наступні два роки, і в кінці серпня там чекають місію МВФ.

«Ми почули Вас, Руслан Олексійович, що частиною переговорної групи могли бути або депутати, або ми з Вами могли координуватися. Сергій Марченко теж почув. Нам би не хотілося, щоб це були сюрпризи в залі. Нам би хотілося, щоб вимоги наших партнерів були зкоординовані з нами. Бажано, зкоординовані разом з ЄС.

Нам здається, що це правильно. Бо у нас вже є Ukraine Facility, який передбачає не лише фінансування бюджету і допомогу приватному сектору, а насправді нам допомагає у реалізації реформ. І нам би теж хотілося, щоб вимоги МВФ та програма ЄС між собою координувалися» – підкреслила Свириденко під час презентації програми уряду.

Нагадаємо, Міністр фінансів Сергій Марченко 18 серпня повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

«Ми зараз не маємо інших варіантів, крім йти за сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік.

Якщо будуть позитивні наслідки перемовин і до кінця року чітке розуміння, що війна завершиться, і вона закінчиться стабільним та сталим миром для України, звичайно, ми цей підхід переглянемо. Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 2026 рік ми плануємо бюджет з урахуванням продовження бойових дій.

Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати», зазначив Сергій Марченко.

Також Марченко повідомив, що вже є розуміння, що з 2028 року Україна буде мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України.

Нагадаємо, що незабаром до України завітає місія МВФ, і позиція МВФ має ключове значення у побудові бюджету України.

