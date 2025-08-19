Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам

Юлия Свириденко согласилась, что сюрпризы в пленарном зале нежелательны, а требования партнеров должны координироваться вместе с украинской стороной и народными депутатами в частности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что было бы желательно, чтобы требования международных партнеров по реформам координировались с украинской стороной и представителями Верховной Рады в частности.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», спикер парламента Руслан Стефанчук, обращаясь к правительству во время презентации программы действий Кабмина, отметил, что вопросы Ukraine Facility, МВФ, Всемирного банка, других договоренностей — это вопросы, которые украинский парламент готов выполнять.

В то же время он отметил, что в парламенте предпочли бы видеть четкую, понятную и прозрачную процедуру принятия на себя обязательств. «Чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент», — отметил он.

«Украинский парламент готов отстаивать вместе с правительством все положения украинской Конституции — что мы можем, что не можем», — подчеркнул спикер.

В свою очередь, Юлия Свириденко подчеркнула, что перед правительством стоит задача поиска финансирования в размере 37 млрд долларов на следующие два года, и в конце августа там ждут миссию МВФ.

«Мы услышали Вас, Руслан Алексеевич, что частью переговорной группы могли быть либо депутаты, либо мы с Вами могли координироваться. Сергей Марченко тоже услышал. Нам бы не хотелось, чтобы это были сюрпризы в зале. Нам бы хотелось, чтобы требования наших партнеров были скоординированы с нами. Желательно, скоординированы вместе с ЕС.

Нам кажется, что это правильно. Потому что у нас уже есть Ukraine Facility, который предусматривает не только финансирование бюджета и помощь частному сектору, а на самом деле нам помогает в реализации реформ. И нам бы тоже хотелось, чтобы требования МВФ и программа ЕС между собой координировались», — подчеркнула Свириденко во время презентации программы правительства.

Напомним, Министр финансов Сергей Марченко 18 августа сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

«Мы сейчас не имеем других вариантов, кроме как идти по сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год.

Если будут положительные последствия переговоров и до конца года четкое понимание, что война завершится, и она закончится стабильным и устойчивым миром для Украины, конечно, мы этот подход пересмотрим. Но на сегодня мы должны быть прагматичными. И поэтому на весь 2026 год мы планируем бюджет с учетом продолжения боевых действий.

Соответствующим образом предусматриваем нашу потребность, которая сейчас составляет 45 млрд долларов — это потребность во внешнем финансировании, это не дефицит. Это потребность, в том числе, дефицит плюс погашение долгов. Сейчас эта потребность полностью не покрыта, мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами, это страны G7 и ЕС. И я думаю, что вместе с МВФ и другими стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать», — отметил Сергей Марченко.

Также Марченко сообщил, что уже есть понимание, что с 2028 года у Украины будет в бюджете ЕС собственная линия, собственная программа, которая будет финансировать потребности Украины.

Напомним, что вскоре в Украину прибудет миссия МВФ, и позиция МВФ имеет ключевое значение в построении бюджета Украины.

Автор: Наталя Мамченко

