Практика судов
  1. В Украине

Кабмин изменил правила закупок за средства программы Ukraine Facility

12:23, 29 сентября 2025
Изменения правительства по закупкам за средства программы Ukraine Facility касаются заказчиков.
Кабмин изменил правила закупок за средства программы Ukraine Facility
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил новый раздел в правилах публичных закупок во время военного положения. Он регулирует, каким образом заказчики могут использовать средства программы Ukraine Facility от ЕС. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В ведомстве заявили, что согласование процедуры с обязательствами по Рамочному соглашению между Украиной и ЕС относительно функционирования программы Ukraine Facility повышает эффективность использования средств ЕС на восстановление и развитие.

«Это касается всех публичных закупок за средства программы – от органов власти и местных общин до учреждений образования, здравоохранения и других государственных и коммунальных организаций», – отметили в Минэкономики.

Новый раздел определяет ключевые условия для заказчиков:

  • Участниками процедур могут быть только компании и субподрядчики, зарегистрированные в «приемлемых странах» – государствах ЕС, Украине, странах Западных Балкан, Грузии, Молдове, странах Европейского экономического пространства, а также в других странах, которые, по определению Европейской Комиссии, предоставляют Украине уровень поддержки, сопоставимый с поддержкой ЕС.
  • Все товары, включая те, что поставляются в рамках работ и услуг, также должны происходить из этих стран. Перечень приемлемых стран опубликован на сайте Минэкономики.
  • Участники и их бенефициарные владельцы не должны находиться под санкциями Европейского Союза.

«Украинские заказчики получили четкие правила закупок за средства Ukraine Facility. Местные общины, школы, колледжи, другие заказчики благодаря финансовой поддержке Европейского Союза смогут покупать необходимое оборудование, модернизировать оснащение, проводить ремонты, строить новые помещения. Рассчитываем на положительную оценку этого решения и со стороны Европейского Союза, ведь наша страна системно доказывает свою способность ответственно, эффективно и прозрачно использовать средства финансовой поддержки Европы», – заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что за последние три с половиной года Украина привлекла более $145 млрд международной финансовой помощи, что позволило сохранить макрофинансовую стабильность в период полномасштабной войны и обеспечить выполнение всех социальных расходов. 

 22 серпня Украина получила 4,05 млрд евро, из которых 1 млрд евро в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. 

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», спикер парламента Руслан Стефанчук, обращаясь к правительству во время презентации программы действий Кабмина, отметил, что вопросы Ukraine Facility, МВФ, Всемирного банка, других договоренностей — это вопросы, которые украинский парламент готов выполнять.

Добавим, Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судебная система в 2026 году будет профинансирована менее, чем на 60%: итоги заседания комитета

Относительно выполнения решений судов, то в бюджете ГСА на эти нужды правительство предлагает выделить 0,4% от общей потребности.

Гражданский кодекс должен превратиться в «супермаркет» правовых возможностей для каждого украинца – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что к разработке новой редакции Гражданского кодекса будет активно привлечено «гражданское общество и эксперты».

Дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны будут выплачивать из средств спецфонда, которым распоряжается ГСА

Сотрудники Службы судебной охраны с прифронтовых территорий могут получить до 200% должностного оклада дополнительного вознаграждения, но выплачивать его будут за счет средств спецфонда, которым распоряжается ГСА .

В Верховном Суде сообщили, почему очень трудно обеспечить единство и стабильность судебной практики – известны причины

Проблемы возникают в результате регулярных изменений в законодательство, из-за качества законов, а также благодаря действиям самого Верховного Суда.

Узнать, на какой адрес поступит повестка от ТЦК, если мужчина не становился на учет, можно через выписку о месте жительства на портале «Дия»

Автоматическая постановка на воинский учет без ТЦК и ВЛК мужчин 25-60 лет произойдет по месту жительства, данные о котором возьмут в том числе из ведомственной системы ГМС, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано — на учет поставят ТЦК, которые определит Генштаб.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду