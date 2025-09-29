Кабмин изменил правила закупок за средства программы Ukraine Facility

Изменения правительства по закупкам за средства программы Ukraine Facility касаются заказчиков.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил новый раздел в правилах публичных закупок во время военного положения. Он регулирует, каким образом заказчики могут использовать средства программы Ukraine Facility от ЕС. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В ведомстве заявили, что согласование процедуры с обязательствами по Рамочному соглашению между Украиной и ЕС относительно функционирования программы Ukraine Facility повышает эффективность использования средств ЕС на восстановление и развитие.

«Это касается всех публичных закупок за средства программы – от органов власти и местных общин до учреждений образования, здравоохранения и других государственных и коммунальных организаций», – отметили в Минэкономики.

Новый раздел определяет ключевые условия для заказчиков:

Участниками процедур могут быть только компании и субподрядчики, зарегистрированные в «приемлемых странах» – государствах ЕС, Украине, странах Западных Балкан, Грузии, Молдове, странах Европейского экономического пространства, а также в других странах, которые, по определению Европейской Комиссии, предоставляют Украине уровень поддержки, сопоставимый с поддержкой ЕС.

Все товары, включая те, что поставляются в рамках работ и услуг, также должны происходить из этих стран. Перечень приемлемых стран опубликован на сайте Минэкономики.

Участники и их бенефициарные владельцы не должны находиться под санкциями Европейского Союза.

«Украинские заказчики получили четкие правила закупок за средства Ukraine Facility. Местные общины, школы, колледжи, другие заказчики благодаря финансовой поддержке Европейского Союза смогут покупать необходимое оборудование, модернизировать оснащение, проводить ремонты, строить новые помещения. Рассчитываем на положительную оценку этого решения и со стороны Европейского Союза, ведь наша страна системно доказывает свою способность ответственно, эффективно и прозрачно использовать средства финансовой поддержки Европы», – заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что за последние три с половиной года Украина привлекла более $145 млрд международной финансовой помощи, что позволило сохранить макрофинансовую стабильность в период полномасштабной войны и обеспечить выполнение всех социальных расходов.

22 серпня Украина получила 4,05 млрд евро, из которых 1 млрд евро в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», спикер парламента Руслан Стефанчук, обращаясь к правительству во время презентации программы действий Кабмина, отметил, что вопросы Ukraine Facility, МВФ, Всемирного банка, других договоренностей — это вопросы, которые украинский парламент готов выполнять.

Добавим, Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.