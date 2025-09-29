Практика судов
  1. В Украине

Правительство разрешило Укренерго менять условия договоров по правилам Всемирного банка и ЕБРР

12:28, 29 сентября 2025
В Минэкономики заявили, что отныне «Укренерго» сможет адаптировать действующие договоры к правилам международных организаций.
Кабинет Министров Украины разрешил НЭК «Укренерго» изменять существенные условия уже заключенных договоров о закупках, если более 75% их стоимости финансируется грантами, кредитами или займами международных финансовых организаций. Решение распространяется и на договоры, подписанные до 9 апреля 2024 года. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Этим решением мы открываем возможность для НЭК «Укренерго» адаптировать действующие договоры к правилам международных организаций. Это ключевое условие для привлечения грантов и кредитов от Всемирного банка, ЕБРР и других институций. Благодаря этому механизму Украина сможет завершить строительство защитных сооружений на подстанциях, оперативно восстанавливать оборудование в случае разрушений и укрепить устойчивость энергосистемы в условиях военных угроз», – заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Ранее «Укренерго» применяло международные правила закупок в тех случаях, когда проект изначально финансировался международной организацией. Если же договор заключали по украинскому законодательству, а уже позже появлялось софинансирование от Всемирного банка или ЕБРР, применить международные процедуры к такому договору было невозможно.

Поскольку международные финансовые организации требуют, чтобы все закупки, которые финансируются за их средства, осуществлялись по их процедурам, возникла необходимость в дополнительном механизме. Новое решение правительства позволяет распространить международные правила и на уже заключенные договоры, если более 75% их стоимости покрывается средствами международных партнеров.

«Это позволяет привлекать ресурсы международных финансовых организаций не только для новых, но и для действующих проектов «Укренерго». В частности, речь идет о финансировании строительства защитных сооружений для автотрансформаторов в рамках проекта Re-PoWER, что повысит устойчивость энергосистемы и снизит нагрузку на тарифы потребителей», – заявили в Минэкономики.

Ранее Кабмин изменил правила закупок за счет программы Ukraine Facility.

Кабинет Министров Украины Укрэнерго

