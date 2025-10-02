КСУ рассматривает конституционную жалобу военного Сергея Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ

Заявитель утверждает, что оспариваемые положения Уголовно-процессуального кодекса нарушают принцип равенства граждан перед законом.

Второй сенат КСУ 1 октября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Гнездилова Сергея Алексеевича. Об этом сообщил Конституционный Суд.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в 56-й отдельной мотопехотной бригаде начали служебное расследование после того, как их военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть. Сотрудники ГБР задержали военного.

Впоследствии суд взял под стражу военнослужащего Сергея Гнездилова.

Напомним, Сергей Гнездилов возвращается на службу обратно в свою часть в 56-й отдельной мотопехотной бригаде.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Судья сообщил, что предметом конституционного контроля в этом деле является часть восьмая статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс), согласно которой «в период действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402–405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой этой статьи».

Из содержания конституционной жалобы и прилагаемых к ней документов и материалов следует следующее.

Следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований 10 октября 2024 года вручил Гнездилову С.О. уведомление о подозрении в совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 408 Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья Печерского районного суда города Киева постановлением от 11 октября 2024 года применил к Гнездилову С.О. меру пресечения в виде содержания под стражей с удержанием в гауптвахте, а постановлением от 29 ноября 2024 года — продлил срок содержания под стражей Гнездилова С.О. без определения суммы залога.

Киевский апелляционный суд постановлением от 25 декабря 2024 года оставил без изменений постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 ноября 2024 года, а апелляционную жалобу защитника, действующего в интересах Гнездилова С.О., — без удовлетворения.

Шевченковский районный суд города Днепра (ранее — Бабушкинский районный суд города Днепропетровска) постановлением от 23 января 2025 года освободил Гнездилова С.О. от уголовной ответственности за совершение им уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 408 Уголовного кодекса Украины, на основании части пятой статьи 401 этого кодекса, уголовное производство — закрыто, а примененную ранее к Гнездилову С.О. меру пресечения в виде содержания под стражей — отменил и немедленно освободил его из-под стражи в зале суда.

Заявитель утверждает, что оспариваемые положения Кодекса нарушают принцип равенства граждан перед законом (статья 24 Конституции Украины), поскольку в период действия военного положения они ставят военнослужащих, в том числе тех, кто совершил такие преступления, как неповиновение, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, в неравное положение и приравнивают их к особо опасным преступникам, которые представляют угрозу обществу, что является дискриминацией по сфере деятельности.

По его мнению, в результате таких дискриминационных положений Кодекса к военнослужащим, совершившим уголовные правонарушения, определенные статьями 402–405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется только самая строгая мера пресечения в виде содержания под стражей, без права на внесение залога, что нарушает, без должного обоснования, его право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 29 Конституции Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и вынесения Судом обоснованного решения подготовлены запросы, в частности, в органы государственной власти, учебные заведения, а также ученых, входящих в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. О содержании высказанных позиций будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела на открытой части пленарного заседания, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для вынесения решения.

