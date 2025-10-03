В НАПК объяснили, могут ли депутаты местных советов быть ФЛП и владеть фермой

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) указывает, что депутаты местных советов являются декларантами и имеют право заниматься деятельностью как физические лица-предприниматели (ФЛП), например, заниматься сельским (фермерским) хозяйством, но при этом обязаны отражать соответствующие активы и доходы в декларациях.
В НАЗК поясняют, что такой вид предпринимательства предполагает наличие в собственности или пользовании значительного количества активов: земельные участки, техника, помещения для хранения урожая, торговля и прочее. Кроме того, такая деятельность часто связана с возникновением финансовых обязательств (лизинг, кредит и др.) и разовыми крупными расходами.
Результаты мероприятий финансового контроля НАЗК выявили типичные нарушения:
Примеры нарушений показывают серьезные последствия. Так, Хотинский районный суд Черновицкой области признал депутата Днестровского районного совета виновным в декларировании недостоверных данных на сумму более 24,2 млн грн, поскольку он не отразил более 280 объектов недвижимости, включая земельные участки и нежилые помещения. Суд наложил штраф 85 тыс. грн и лишил права занимать должности в органах власти на три года.
Другой случай — депутат Новопокровского поселкового совета не задекларировал 28 арендованных земельных участков, здание сельскохозяйственного назначения, складское помещение, трактор. В связи с этим Национальная полиция Украины начала досудебное расследование.
Аналогичные нарушения выявлены и у депутата Новопокровского поселкового совета Днепропетровского района.
НАЗК напоминает, что в декларации обязательно отражаются:
Кроме того, НАЗК указывает, что если декларант или член его семьи является членом фермерского хозяйства, зарегистрированного как юридическое лицо, сведения о таком хозяйстве отражаются в разделе 8 «Корпоративные права», а если лицо является бенефициаром (контролером) — дополнительно в разделе 9 декларации. При этом в этих разделах не указываются сведения о том, что декларант или член семьи является ФЛП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.