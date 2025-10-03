В НАПК объяснили, могут ли депутаты местных советов быть ФЛП и владеть фермой

Депутаты местных советов имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, например фермерством, но должны следовать правилам.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) указывает, что депутаты местных советов являются декларантами и имеют право заниматься деятельностью как физические лица-предприниматели (ФЛП), например, заниматься сельским (фермерским) хозяйством, но при этом обязаны отражать соответствующие активы и доходы в декларациях.

В НАЗК поясняют, что такой вид предпринимательства предполагает наличие в собственности или пользовании значительного количества активов: земельные участки, техника, помещения для хранения урожая, торговля и прочее. Кроме того, такая деятельность часто связана с возникновением финансовых обязательств (лизинг, кредит и др.) и разовыми крупными расходами.

Результаты мероприятий финансового контроля НАЗК выявили типичные нарушения:

недекларирование арендованных земельных участков и нежилых помещений, сельскохозяйственной техники, другого транспорта, права на которые получены декларантом или членом его семьи как ФЛП;

недекларирование ценного движимого имущества — навесного и другого оборудования на сельхозтехнику, GPS-систем, дронов (не военных) и др.;

невключение в декларацию или неверное отражение сведений о доходе, включая указание чистой прибыли вместо валового дохода;

недекларирование финансовых обязательств или разовых расходов, размер которых превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.

Примеры нарушений показывают серьезные последствия. Так, Хотинский районный суд Черновицкой области признал депутата Днестровского районного совета виновным в декларировании недостоверных данных на сумму более 24,2 млн грн, поскольку он не отразил более 280 объектов недвижимости, включая земельные участки и нежилые помещения. Суд наложил штраф 85 тыс. грн и лишил права занимать должности в органах власти на три года.

Другой случай — депутат Новопокровского поселкового совета не задекларировал 28 арендованных земельных участков, здание сельскохозяйственного назначения, складское помещение, трактор. В связи с этим Национальная полиция Украины начала досудебное расследование.

Аналогичные нарушения выявлены и у депутата Новопокровского поселкового совета Днепропетровского района.

НАЗК напоминает, что в декларации обязательно отражаются:

объекты недвижимости, объекты незавершенного строительства, транспортные средства, другое ценное движимое имущество, приобретенное декларантом или членом его семьи для ведения предпринимательской деятельности, т.е. договоры, заключенные от имени декларанта или члена его семьи как ФЛП;

ценное движимое имущество стоимостью свыше 100 ПМ;

валовой доход, а не чистая прибыль, полученная декларантом / членом его семьи как ФЛП;

банки и финансовые учреждения, в которых открыты счета декларанта / члена его семьи как ФЛП;

финансовые обязательства декларанта / члена семьи, взятые для обеспечения предпринимательской деятельности, размер которых превышает 50 ПМ;

разовые расходы ФЛП на сумму более 50 ПМ, связанные с приобретением объектов, подлежащих отражению в разделах 3–7, 8 и 10 декларации, независимо от цели приобретения (для бизнеса или личных нужд).

Кроме того, НАЗК указывает, что если декларант или член его семьи является членом фермерского хозяйства, зарегистрированного как юридическое лицо, сведения о таком хозяйстве отражаются в разделе 8 «Корпоративные права», а если лицо является бенефициаром (контролером) — дополнительно в разделе 9 декларации. При этом в этих разделах не указываются сведения о том, что декларант или член семьи является ФЛП.

