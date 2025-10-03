У НАЗК пояснили, чи можуть депутати місцевих рад бути ФОПами та тримати ферму

Національне агентство з питань запобігання корупції вказує, що депутати місцевих рад є декларантами та мають право здійснювати діяльність як фізичні особи-підприємці, наприклад, займатися сільським (фермерським) господарством, але повинні відображати відповідні активи та доходи у деклараціях.
У НАЗК пояснюють, що такий вид підприємництва передбачає наявність у власності чи користуванні значної кількості активів. Йдеться про земельні ділянки, техніку, приміщення для зберігання врожаю, здійснення торгівлі, тощо. Крім того, така діяльність нерідко пов’язана з виникненням фінансових зобов’язань (лізинг, кредит тощо) та разовими видатками на великі суми.
Результати заходів фінансового контролю НАЗК виявили типові порушення:
Приклади порушень показують серйозні наслідки. Так, Хотинський районний суд Чернівецької області визнав депутата Дністровської районної ради винним у декларуванні недостовірних даних на понад 24,2 млн грн, оскільки він не відобразив понад 280 об’єктів нерухомості, включно із земельними ділянками та нежитловими приміщеннями. Суд наклав штраф 85 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади на три роки.
Інший випадок — депутат Новопокровської селищної ради не задекларував 28 земельних ділянок, які перебували в оренді, будівлю для сільгосппризначення, складське приміщення, трактор. Внаслідок цього НПУ розпочала досудове розслідування.
Аналогічні порушення виявлені й у депутата Новопокровської селищної ради Дніпропетровського району.
НАЗК нагадує, що у декларації обов’язково відображаються:
Окрім того НАЗК вказує, що у випадку, якщо декларант або член його сім’ї є членом фермерського господарства, яке зареєстровано як юридична особа, відомості про таке господарства підлягають відображенню у розділі 8 «Корпоративні права», а якщо особа є і бенефіціаром (контролером) цього товариства - додатково у розділі 9 декларації. При цьому у цих розділах не зазначаються відомості про те, що декларант або член його сім’ї є ФОП.
