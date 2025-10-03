У НАЗК пояснили, чи можуть депутати місцевих рад бути ФОПами та тримати ферму

Депутати місцевих рад мають право займатися підприємницькою діяльністю, наприклад фермерством, але повинні дотримуватись правил.

Джерело фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції вказує, що депутати місцевих рад є декларантами та мають право здійснювати діяльність як фізичні особи-підприємці, наприклад, займатися сільським (фермерським) господарством, але повинні відображати відповідні активи та доходи у деклараціях.

У НАЗК пояснюють, що такий вид підприємництва передбачає наявність у власності чи користуванні значної кількості активів. Йдеться про земельні ділянки, техніку, приміщення для зберігання врожаю, здійснення торгівлі, тощо. Крім того, така діяльність нерідко пов’язана з виникненням фінансових зобов’язань (лізинг, кредит тощо) та разовими видатками на великі суми.

Результати заходів фінансового контролю НАЗК виявили типові порушення:

недекларування орендованих земельних ділянок та нежитлових приміщень, сільськогосподарської техніки, іншого транспорту, права на які набуто декларантом або членом його сім’ї як ФОП;

недекларування цінного рухомого майна - навісного та іншого обладнання на сільськогосподарську техніку, GPS-систему, дрони (не військові) тощо;

невідображення у декларації або невірне відображення відомостей про отриманий дохід, у тому числі зазначення чистого прибутку замість валового доходу;

недекларування фінансових зобов’язань чи разових видатків, розмір яких перевищив 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (ПМ).

Приклади порушень показують серйозні наслідки. Так, Хотинський районний суд Чернівецької області визнав депутата Дністровської районної ради винним у декларуванні недостовірних даних на понад 24,2 млн грн, оскільки він не відобразив понад 280 об’єктів нерухомості, включно із земельними ділянками та нежитловими приміщеннями. Суд наклав штраф 85 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади на три роки.

Інший випадок — депутат Новопокровської селищної ради не задекларував 28 земельних ділянок, які перебували в оренді, будівлю для сільгосппризначення, складське приміщення, трактор. Внаслідок цього НПУ розпочала досудове розслідування.

Аналогічні порушення виявлені й у депутата Новопокровської селищної ради Дніпропетровського району.

НАЗК нагадує, що у декларації обов’язково відображаються:

об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, інше цінне рухоме майно, яке набуте декларантом та/або членом його сім’ї для здійснення підприємницької діяльності, тобто договора укладені від імені декларанта або його члена сім’ї як ФОПа;

цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ;

розмір валового доходу, а не чистого прибутку, отриманого декларантом / членом його сім’ї як ФОП;

банківські / фінансові установи, в яких декларантом / членом його сім’ї як ФОП відкриті рахунки;

фінансові зобов’язання декларанта / члена його сім’ї, взяті ними для забезпечення здійснення підприємницької діяльності, розмір якого перевищує 50 ПМ;

здійснені як ФОП разові видатки на суму більше 50 ПМ, на виконання правочинів, спрямованих на набуття права на об’єкти декларування, які підлягають відображенню в розділах 3–7, 8 та 10 декларації, незалежно від мети набуття таких об’єктів (для підприємницької діяльності чи для особистих потреб).

Окрім того НАЗК вказує, що у випадку, якщо декларант або член його сім’ї є членом фермерського господарства, яке зареєстровано як юридична особа, відомості про таке господарства підлягають відображенню у розділі 8 «Корпоративні права», а якщо особа є і бенефіціаром (контролером) цього товариства - додатково у розділі 9 декларації. При цьому у цих розділах не зазначаються відомості про те, що декларант або член його сім’ї є ФОП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.