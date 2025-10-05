Во Львове горит инновационный индустриальный парк Sparrow

По словам городского головы, индустриальный парк Sparrow – гражданский объект без военной составляющей.

Фото: Андрей Садовый

Во Львове возник пожар в индустриальном парке Sparrow, сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо военной составляющей», – отметил Садовый.

Индустриальный парк позиционируется как инновационный хаб для логистики и производства в Западной Украине.

