У Львові горить інноваційний індустріальний парк Sparrow

За словами міського голови, індустріальний парк Sparrow – цивільний об’єкт без військової складової.

У Львові виникла пожежа в індустріальному парку Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», – зазначив Садовий.

Індустріальний парк позиціонується як інноваційний хаб для логістики та виробництва в Західній Україні.

