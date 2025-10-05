У Львові горить інноваційний індустріальний парк Sparrow

У Львові виникла пожежа в індустріальному парку Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий.
«У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», – зазначив Садовий.
Індустріальний парк позиціонується як інноваційний хаб для логістики та виробництва в Західній Україні.
