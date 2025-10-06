Враг впервые атаковал Краматорск дроном на оптоволокне – горсовет

РФ впервые атаковала Краматорск FPV-дроном на оптоволокне.

Российские войска атаковали Краматорск дронами, один из них был на оптоволокне. Об этом сообщила Краматорская городская рада.

По данным ведомства, в 17:50 город подвергся второму удару за сутки — FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне попал в автомобиль в одном из микрорайонов.

Информация о пострадавших не поступала, подчеркнули в горсовете.

Дрон на оптоволокне управляется с помощью физического оптоволоконного кабеля, который соединяет его с наземной станцией управления. Это обеспечивает высокое качество связи, устраняя уязвимость от радиоволн и делая дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то же время дальность полета таких дронов ограничена длиной кабеля, который разматывается с катушки во время полета.

