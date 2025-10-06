Ворог вперше атакував Краматорськ дроном на оптоволокні – міськрада

РФ вперше атакувала Краматорськ FPV-дроном на оптоволокні.

Російські атакували Краматорськ дронами, один із них був на оптоволокні. Про це повідомила Краматорська міська рада.

За даними відомства, о 17:50 місто зазнало другого удару за добу — FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволокні влучив у автомобіль в одному з мікрорайонів.

Інформація про постраждалих не надходила, підкреслили у міськраді.

Дрон на оптоволокні керується за допомогою фізичного оптоволоконного кабелю, що з’єднує його з наземною станцією керування. Це забезпечує високу якість зв’язку, усуваючи вразливість від радіохвиль і роблячи дрон невразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас, дальність польоту таких дронів обмежена довжиною кабелю, який розмотується з котушки під час польоту.

