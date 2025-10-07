На каком языке вести трудовую книжку, ведь бланк содержит две части для заполнения — разъяснение

Основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления есть государственный язык.

В практике кадровой работы возникают ситуации, когда трудовая книжка хранится непосредственно у работника, а не у работодателя. Это вызывает вопросы относительно порядка внесения записей в неё. Дополнительное внимание вызывает и языковой аспект, поскольку действующие бланки трудовых книжек содержат две части для заполнения.

Федерация профсоюзов Украины подчёркивает: в соответствии с частью второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии), либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случаях, определённых законодательством, также могут требоваться документы об образовании (специальности, квалификации), состоянии здоровья, воинский учётный документ и другие необходимые документы.

Это означает, что если у работника есть трудовая книжка, он может по собственному желанию предоставить её работодателю при трудоустройстве. Однако, в отличие от предыдущей практики, трудовая книжка не передаётся работодателю на постоянное хранение. Такое изменение связано с вступлением в силу Закона Украины от 5 февраля 2021 года №1217-IX, который ввёл электронный учёт трудовой деятельности работников. После ознакомления с трудовой книжкой работодатель возвращает её работнику.

Если работник желает, чтобы в его трудовую книжку были внесены записи о трудовой деятельности или поощрениях, он должен предоставить её работодателю для соответствующего оформления записей.

Что касается языка внесения записей, следует учитывать, что согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком является украинский. Также в соответствии со статьёй 11 Закона Украины от 3 июля 2012 года №5029-VI «Об основах государственной языковой политики», украинский язык является основным языком ведения работы, делопроизводства и документации в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Таким образом, возникает коллизия между нормами законодательства и положениями Инструкции № 58, которая допускает двуязычное оформление трудовых книжек. Однако в таком случае следует помнить, что закон имеет высшую юридическую силу по сравнению с подзаконным нормативным актом. Следовательно, заполнение трудовой книжки на русском языке не является обязательным, а записи должны вноситься на государственном языке — украинском.

