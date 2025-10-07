В Харькове суд вынес приговор сотруднику ТЦК Воловику, который ударил учителя во время проверки документов

Салтовский районный суд Харькова 7 октября вынес приговор по делу об избиении учителя истории сотрудником ТЦК в мае 2025 года. Об этом сообщило «Суспільне».
«Бывшего сотрудника ТЦК Сергея Воловика суд признал виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года», — заявило издание.
Суд также постановил взыскать моральный ущерб в размере 150 тысяч гривен.
Ранее потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тысяч гривен морального ущерба и 21 тысячу гривен за правовую помощь.
У подсудимого есть 30 дней на обжалование решения суда.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Харькове прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего — сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по факту хулиганства.
