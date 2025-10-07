Практика судів
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК Воловику, який ударив вчителя під час перевірки документів

12:48, 7 жовтня 2025
Сергія Воловика суд визнав винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки.
Фото: suspilne.media
Салтівський районний суд Харкова 7 жовтня виніс вирок у справі про побиття вчителя історії працівником ТЦК у травні 2025 року. Про це повідомило «Суспільне».

«Колишнього працівника ТЦК Сергія Воловика суд визнав винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки», - заявило видання.

Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

Раніше потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень правової допомоги.

На оскарження рішення суду в підсудного є 30 днів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Харкові прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця – працівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за фактом хуліганства.

