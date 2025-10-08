Как пройти пограничный контроль максимально быстро — советы ГПСУ

В ГПСУ дали гражданам несколько советов, как пройти пограничный контроль максимально быстро.

Фото: mvs.gov.ua

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА

Избегайте пиковых часов (7:00–9:00, 18:00–20:00) и выбирайте время с наименьшей загрузкой (10:00–16:00 в будние дни)

Проверяйте актуальную информацию о очередях и графике работы пунктов пропуска онлайн

Учитывайте праздничные и выходные дни

Помните, что крупные пункты пропуска работают круглосуточно, но более загружены, тогда как малые – менее загружены

Учитывайте тип транспорта (авто/пешком)

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Паспорт/виза – проверьте срок действия

Страхование – проверьте наличие и срок действия медицинского полиса, страхового полиса на транспортное средство

Позаботьтесь о дополнительных документах (приглашение или бронирование отеля; справка с работы; выписка из банка; свидетельство о регистрации транспортного средства и другие)

Военно-учетные документы

ПОВЕДЕНИЕ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА

Следите за дорожными знаками и разметкой, чтобы выбрать правильную полосу движения (легковые автомобили, автобусы, грузовики)

Выберите «зеленый коридор», если ничего не декларируете, или «красный коридор», если имеете товары, подлежащие декларированию

Подготовьте документы заранее

Предъявите документы инспектору пограничной службы

Отвечайте на вопросы четко и вежливо.

