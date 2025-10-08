Як пройти прикордонний контроль максимально швидко — поради ДПСУ

Державна прикордонна служба України дала громадянам кілька порад, як пройти прикордонний контроль максимально швидко.
ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ
- Уникайте пікових годин (7:00–9:00, 18:00–20:00) та обирайте час із найменшим завантаженням (10:00–16:00 у будні)
- Перевіряйте актуальну інформацію про черги та графік роботи пунктів пропуску онлайн
- Врахуйте святкові та вихідні дні
- Пам’ятайте, що великі пункти пропуску працюють цілодобово, але більш завантажені, натомість малі – менш завантажені
- Враховуйте тип транспорту (авто/пішки)
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ
- Паспорт/віза – перевірте термін дії
- Страхування – перевірте наявність та термін дії медичного полісу, страхового полісу на транспортний засіб
- Подбайте про додаткові документи (запрошення або бронювання готелю; довідку з роботи; виписку з банку; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші)
- Військово-облікові документи
ПОВЕДІНКА В ПУНКТІ ПРОПУСКУ
- Слідкуйте за дорожніми знаками та розміткою, щоб обрати правильну смугу руху (легкові автомобілі, автобуси, вантажівки)
- Оберіть «зелений коридор», якщо нічого не декларуєте, або «червоний коридор», якщо маєте товари, що підлягають декларуванню
- Підготуйте документи заздалегідь
- Надайте документи інспектору прикордонної служби
- Відповідайте на запитання чітко та ввічливо.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.