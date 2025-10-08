Як пройти прикордонний контроль максимально швидко — поради ДПСУ

У ДПСУ дали громадянам кілька порад, як пройти прикордонний контроль максимально швидко.

Державна прикордонна служба України дала громадянам кілька порад, як пройти прикордонний контроль максимально швидко.

ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ

- Уникайте пікових годин (7:00–9:00, 18:00–20:00) та обирайте час із найменшим завантаженням (10:00–16:00 у будні)

- Перевіряйте актуальну інформацію про черги та графік роботи пунктів пропуску онлайн

- Врахуйте святкові та вихідні дні

- Пам’ятайте, що великі пункти пропуску працюють цілодобово, але більш завантажені, натомість малі – менш завантажені

- Враховуйте тип транспорту (авто/пішки)

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ

- Паспорт/віза – перевірте термін дії

- Страхування – перевірте наявність та термін дії медичного полісу, страхового полісу на транспортний засіб

- Подбайте про додаткові документи (запрошення або бронювання готелю; довідку з роботи; виписку з банку; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші)

- Військово-облікові документи

ПОВЕДІНКА В ПУНКТІ ПРОПУСКУ

- Слідкуйте за дорожніми знаками та розміткою, щоб обрати правильну смугу руху (легкові автомобілі, автобуси, вантажівки)

- Оберіть «зелений коридор», якщо нічого не декларуєте, або «червоний коридор», якщо маєте товари, що підлягають декларуванню

- Підготуйте документи заздалегідь

- Надайте документи інспектору прикордонної служби

- Відповідайте на запитання чітко та ввічливо.

