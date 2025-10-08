Высший совет правосудия за 9 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 90 судей

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – сентября 2025 года Дисциплинарные палаты ВСП приняли 88 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 90 судей.
К нарушителям применены различные виды дисциплинарных взысканий:
Также Высший совет правосудия в течение января – сентября 2025 года принял решение о внесении Президенту Владимиру Зеленскому представления о назначении 57 кандидатов на должности судей.
