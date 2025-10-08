Высший совет правосудия за 9 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 90 судей

Высший совет правосудия подвел итоги работы за 9 месяцев этого года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – сентября 2025 года Дисциплинарные палаты ВСП приняли 88 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 90 судей.

К нарушителям применены различные виды дисциплинарных взысканий:

предупреждение — в отношении 47 судей;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца — в отношении 11 судей;

строгий выговор с лишением права на получение доплат в течение трех месяцев — в отношении 5 судей;

представление о временном отстранении от отправления правосудия (от одного до шести месяцев) — в отношении 1 судьи;

представление об увольнении с должности — в отношении 26 судей.

Также Высший совет правосудия в течение января – сентября 2025 года принял решение о внесении Президенту Владимиру Зеленскому представления о назначении 57 кандидатов на должности судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.