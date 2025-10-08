Вища рада правосуддя за 9 місяців притягнула до дисциплінарної відповідальності 90 суддів

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – вересня 2025 року Дисциплінарні палати ВРП ухвалили 88 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 90 суддів.
До порушників застосовано різні види дисциплінарних стягнень:
Також Вища рада правосуддя протягом січня – вересня 2025 року прийняла рішення про внесення Президентові Володимиру Зеленському подання про призначення 57 кандидатів на посади суддів.
