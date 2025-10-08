Вища рада правосуддя за 9 місяців притягнула до дисциплінарної відповідальності 90 суддів

Вища рада правосуддя підбила підсумки роботи за 9 місяців цього року.

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – вересня 2025 року Дисциплінарні палати ВРП ухвалили 88 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 90 суддів.

До порушників застосовано різні види дисциплінарних стягнень:

попередження — щодо 47 суддів;

— щодо 47 суддів; догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця — щодо 11 суддів;

з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця — щодо 11 суддів; сувора догана з позбавленням права на отримання доплат протягом трьох місяців — щодо 5 суддів;

з позбавленням права на отримання доплат протягом трьох місяців — щодо 5 суддів; подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя (від одного до шести місяців) — щодо 1 судді;

(від одного до шести місяців) — щодо 1 судді; подання про звільнення з посади — щодо 26 суддів.

Також Вища рада правосуддя протягом січня – вересня 2025 року прийняла рішення про внесення Президентові Володимиру Зеленському подання про призначення 57 кандидатів на посади суддів.

