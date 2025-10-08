Верховный Суд оставил в силе приговор фронтмену группы «Джанго» Алексею Поддубному, приговоренному к 12 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность, пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность Украины.

Суд окончательно подтвердил ранее назначенное наказание: 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с организацией или проведением политических мероприятий, сроком на 15 лет.

Как установили прокуроры, в 2022 году осужденный, находясь на территории Российской Федерации, опубликовал на YouTube видеообращение с призывами к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Украины.

Кроме того, в сентябре 2022 года он выступил в Москве на акции, посвященной незаконным «референдумам» на временно оккупированных территориях Украины, а затем распространил полную версию выступления в интернете.

Также артист создал телеграм-канал, где систематически размещал публикации, оправдывающие и поддерживающие агрессивную войну РФ против Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с позицией прокуратуры, признав квалификацию преступлений правильной, а назначенное наказание — справедливым и соразмерным характеру совершенных действий.

Дело рассмотрено в порядке специального судебного производства (in absentia).

