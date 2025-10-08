Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту «Джанго» Олексію Піддубному, засудженому до 12 років позбавлення волі за колабораційну діяльність, пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту «Джанго» Олексію Піддубному, якого засуджено за посягання на територіальну цілісність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Суд остаточно підтвердив покарання, призначене раніше: 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією або проведенням політичних заходів, строком на 15 років.

Як встановили прокурори, у 2022 році засуджений, перебуваючи на території Російської Федерації, опублікував на YouTube відеозвернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Крім того, у вересні 2022 року він виступив у Москві на акції, присвяченій незаконним «референдумам» на тимчасово окупованих територіях України, а згодом поширив повну версію виступу в інтернеті.

Також артист створив телеграм-канал, де систематично розміщував публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну РФ проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з позицією прокуратури, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.

Справу розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.