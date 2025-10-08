Практика судів
Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту «Джанго» Олексію Піддубному

18:09, 8 жовтня 2025
Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту «Джанго» Олексію Піддубному, засудженому до 12 років позбавлення волі за колабораційну діяльність, пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність України.
Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту «Джанго» Олексію Піддубному
Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту «Джанго» Олексію Піддубному, якого засуджено за посягання на територіальну цілісність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Суд остаточно підтвердив покарання, призначене раніше: 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією або проведенням політичних заходів, строком на 15 років.

Як встановили прокурори, у 2022 році засуджений, перебуваючи на території Російської Федерації, опублікував на YouTube відеозвернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Крім того, у вересні 2022 року він виступив у Москві на акції, присвяченій незаконним «референдумам» на тимчасово окупованих територіях України, а згодом поширив повну версію виступу в інтернеті.

Також артист створив телеграм-канал, де систематично розміщував публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну РФ проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з позицією прокуратури, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.

Справу розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).

Верховний Суд

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

