В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые уже готовы на Оболони

В Киеве началось строительство противорадиационных укрытий, предназначенных для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций. Первые два таких объекта уже завершены на Оболони. Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире программы «Киевское время».

По его словам, эти укрытия — капитальные сооружения, а не временные конструкции, и они рассчитаны на длительное пребывание людей.

Параллельно в городе создаются мобильные укрытия небольшого размера, которые могут спасти во время обстрелов. Их планируют устанавливать в районах, где нет подземных убежищ. В каждом таком укрытии смогут одновременно находиться от 25 до 50 человек.

«Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона», — отметил Фесик.

Городские власти подчеркивают, что развитие системы укрытий продолжается и в дальнейшем охватит все районы столицы.