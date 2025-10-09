У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші вже готові на Оболоні

Перші капітальні укриття розраховані на тривале перебування людей, а невдовзі подібні об’єкти з’являться і в інших районах столиці.

У Києві розпочалося будівництво протирадіаційних укриттів, призначених для захисту населення у разі надзвичайних ситуацій. Перші два такі об’єкти вже завершено на Оболоні. Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі програми «Київський час».

За його словами, ці укриття — капітальні споруди, а не тимчасові конструкції, і вони розраховані на тривале перебування людей.

Паралельно в місті створюють мобільні укриття невеликого розміру, які можуть врятувати під час обстрілів. Їх планують встановлювати в районах, де немає підземних сховищ. У кожному такому укритті зможуть одночасно перебувати від 25 до 50 осіб.

«Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони», — зазначив Фесик.

Міська влада наголошує, що розбудова системи укриттів триває і надалі охопить усі райони столиці.

