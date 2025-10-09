В Украине создали рабочую группу для противодействия «серому» импорту смартфонов

Совет бизнес-омбудсмена будет координировать рабочую группу для детенизации рынка электроники.

Состоялся круглый стол с участием руководства Бюро экономической безопасности, Государственной налоговой службы, Государственной службы финансового мониторинга, Совета бизнес-омбудсмена и представителей крупнейших сетей по продаже электроники и техники. По итогам мероприятия создана рабочая группа под координацией Совета бизнес-омбудсмена с целью согласования дальнейших действий и разработки законодательных инициатив, в частности по регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Как отметили в БЭБ, участники обсудили ключевые проблемы, связанные с теневыми схемами в отрасли, в частности серый импорт смартфонов, выплаты зарплат «в конвертах» и дробление крупного бизнеса на ФЛП. А также были достигнуты договоренности о первоочередных мерах по детенизации рынка.

Директор БЭБ Александр Цвинский отметил: «Мы должны создать равные правила игры для всех участников рынка. Бизнес, который работает прозрачно, не должен конкурировать с теми, кто использует теневые схемы. Конечно, БЭБ выступает за партнерство, но в то же время мы будем решительно реагировать на нарушения законодательства. Ведь борьба с серым импортом и уклонением от уплаты налогов – это не только вопрос справедливости, но и важная составляющая экономической безопасности государства».

Представители бизнеса поддержали предложенные инициативы и выразили готовность к сотрудничеству, подчеркнув важность прозрачных и предсказуемых условий для ведения предпринимательской деятельности.

