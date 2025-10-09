В Україні створили робочу групу для протидії «сірому» імпорту смартфонів

Рада бізнес-омбудсмена координуватиме робочу групу для детінізації ринку електроніки.

Фото: БЕБ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відбувся круглий стіл за участю керівництва Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу, Ради бізнес-омбудсмена та представників найбільших мереж із продажу електроніки й техніки. За підсумками заходу створено робочу групу під координацією Ради бізнес-омбудсмена з метою узгодження подальших дій і розробка законодавчих ініціатив, зокрема щодо реєстрації IMEI-кодів мобільних пристроїв.

Як зазначили у БЕБ, учасники обговорили ключові проблеми, пов’язані з тіньовими схемами в галузі, зокрема сірий імпорт смартфонів, виплати зарплат «у конвертах» і подрібнення великого бізнесу на ФОП. А також було досягнуто домовленостей щодо першочергових заходів для детінізації ринку.

Директор БЕБ Олександр Цвінський зазначив: «Ми маємо створити рівні правила гри для всіх учасників ринку. Бізнес, який працює прозоро, не повинен конкурувати з тими, хто використовує тіньові схеми. Звісно БЕБ виступає за партнерство, але водночас ми рішуче реагуватимемо на порушення законодавства. Адже боротьба з сірим імпортом та ухиленням від сплати податків – це не лише питання справедливості, а й важлива складова економічної безпеки держави».

Представники бізнесу підтримали запропоновані ініціативи та висловили готовність до співпраці, підкресливши важливість прозорих і передбачуваних умов для ведення підприємницької діяльності.

Фото: БЕБ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.