Практика судів
  1. В Україні

В Україні створили робочу групу для протидії «сірому» імпорту смартфонів

10:20, 9 жовтня 2025
Рада бізнес-омбудсмена координуватиме робочу групу для детінізації ринку електроніки.
В Україні створили робочу групу для протидії «сірому» імпорту смартфонів
Фото: БЕБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відбувся круглий стіл за участю керівництва Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу, Ради бізнес-омбудсмена та представників найбільших мереж із продажу електроніки й техніки. За підсумками заходу створено робочу групу під координацією Ради бізнес-омбудсмена з метою узгодження подальших дій і розробка законодавчих ініціатив, зокрема щодо реєстрації IMEI-кодів мобільних пристроїв.

Як зазначили у БЕБ, учасники обговорили ключові проблеми, пов’язані з тіньовими схемами в галузі, зокрема сірий імпорт смартфонів, виплати зарплат «у конвертах» і подрібнення великого бізнесу на ФОП. А також було досягнуто домовленостей щодо першочергових заходів для детінізації ринку.

Директор БЕБ Олександр Цвінський зазначив: «Ми маємо створити рівні правила гри для всіх учасників ринку. Бізнес, який працює прозоро, не повинен конкурувати з тими, хто використовує тіньові схеми. Звісно БЕБ виступає за партнерство, але водночас ми рішуче реагуватимемо на порушення законодавства. Адже боротьба з сірим імпортом та  ухиленням від сплати податків – це не лише питання справедливості, а й важлива складова економічної безпеки держави».

Представники бізнесу підтримали запропоновані ініціативи та висловили готовність до співпраці, підкресливши важливість прозорих і передбачуваних умов для ведення підприємницької діяльності.

Фото: БЕБ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Україна бюро економічної безпеки ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області