Сохраняйте свои номера онлайн – в «Дії» запускают цифровое хранилище для водителей

Онлайн-сервис позволит оставлять номера после перерегистрации или замены техпаспорта.

Фото: minfin

В Минцифры сообщили о запуске новой услуги в «Дії», которая позволит водителям сохранять номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены техпаспорта и закреплять их за новым авто.

«Раньше нужно было ехать в Сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение. Скоро все будет происходить онлайн, а номер будет оставаться у вас дома и храниться в «цифре»», — отметили в ведомстве.

Новые возможности для водителей в «Дії» будут включать:

Просмотр сохраненных номерных знаков, изменение способа их хранения и продление срока хранения.

Бронирование номеров и выбор нужной комбинации из своего «запаса» для нового автомобиля.

«Как только услуги появятся в «Дії», сообщим на наших ресурсах. Следите за обновлениями», — добавили в министерстве.

