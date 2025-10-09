Сохраняйте свои номера онлайн – в «Дії» запускают цифровое хранилище для водителей

В Минцифры сообщили о запуске новой услуги в «Дії», которая позволит водителям сохранять номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены техпаспорта и закреплять их за новым авто.
«Раньше нужно было ехать в Сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение. Скоро все будет происходить онлайн, а номер будет оставаться у вас дома и храниться в «цифре»», — отметили в ведомстве.
Новые возможности для водителей в «Дії» будут включать:
«Как только услуги появятся в «Дії», сообщим на наших ресурсах. Следите за обновлениями», — добавили в министерстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.